اتفرج- انت الان تتابع خبر خبير تجميل إماراتي يُعلن زواجه من شاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبير التجميل الإماراتي بدر خلف أنه عقد قرانه للمرة الثانية وذلك بعد طلاقه من زوجه الأول حسب رواياته على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي .



وكتب خلف : " الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمدالله وفضله عقد قراني من فهد القحطاني اللهم اجعله عقدا متين وارزقنا التمام الجميل" .



وكان بدر خلف قد شر صورة مركبة له ظهر فيها بفستان زفاف وذلك قبل ايام من عقد القران وعلق عليها كاتبا "قريبا".



ودائما ما تكون منشورات بدر خلف محط أنظار المتابعين وتتحول الى ترند في معظم الأحيان .