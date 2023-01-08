اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. زغاريد ورقص بنعش وديع على انغام اغنية جورج وسوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شيعت اليوم، جنازة الراحل وديع دورج وسوف فى كنيسة مار نقولا الأشرفية في لبنان، وشهدت الجنازة حالة من الحزن والبكاء، والزغاريد.

أطلق عدد من المشيعين الزغاريد فور وصول جثمان وديع، ورقصوا بنعشه، على أنغام اغنية جورج وسوف"يوم الوداع"، لتبدأ مراسم الوداع ودفن الجثمان، بمشاركة مجموعة كبير من النجوم و الفنانين، والشخصيات المعروفة، منهم نجوى كرم ونانسي عجرم.

وسيتم نقل جثمان الراحل إلى سوريا لأداء صلاة الجنازة الثانية على روحه.

وشهدت الجنازة، انهيار أخت وديع، وزوجته هيلينا سركيس، بمجرد وصول الجثمان الى الكنيسة، كما ظهر جورج وسوف في حالة صعبة في العزاء.

يذكر ان وديع قد فارق الحياة في احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد مضاعفات خطيرة تعرض لها على إثر عملية لتكميم المعدة، أجراها قبل أيام.

وأشارت وسائل اعلام لبنانية، ان جورج وسوف أصيب بحالة انهيار عقب سماع خبر وفاة ابنه، وتم نقله إلى المستشفى، وبالتزامن مع ذلك نشر النشطاء مقطع فيديو سابق للفنان السوري في احدى اللقاءات، تحدث فيه عن مدى حبه وتعلقه بابنه وديع.