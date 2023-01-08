اتفرج- انت الان تتابع خبر بسبب وديع وسوف .. مايا دياب للجمهور: انتو بلا شرف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد تداول صورة الراحل وديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف، في لحظاته الأخيرة داخل المستشفى، أعربت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب عن استيائها وغضبها من هذا التصرف، ومن تداول الصور المؤلمة لعائلته ومحبيه.

وكتبت مايا دياب في تغريدة، نشرتها عبر حسابها في تويتر: "كل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل وديع في المستشفى بلا ضمير وبلا وجدان"، ووصفتهم انهم "بلا شرف"، وطالبتهم بالقليل من الرحمة لأجل عائلته ومحبيه والناس الموجوعين لفقدانه.

يذكر ان الفنانة اللبنانية، قد شاركت قبل وفاة وديع، تدوينة عبر خاصية الستوري على انستغرام، طالبت فيها المتابعين بالذهاب إلى احدى مستشفيات بيروت والتبرع بالدم لمريض يعز عليها وعلى الجميع، وكانت قد نقلت المنشور عن الفنانة اليسا التي كانت قد نشرته بدورها عبر حسابها.

هذا وعاش الفنان جورج وسوف وعائلته صدمة وفاجعة بوفاة وديع نتيجة تعرضه لنزيف داخلي على اثر عملية قص معدة قام بها قبل أيام، رغم نجاح العملية حينها.

وقبل وفاته بساعات تم نقل وديع إلى احدى مستشفيات بيروت، بحالة حرجة، احتاج بعدها إلى وحدات دم، لكن لم يتمكن الاطباء من انقاذ حياته، وأشارت التقارير الطبية أن الراحل لم يلتزم بتعليمات الطبيب الذي اجرى له العملية لهذا السبب تدهورت حالته الصحية.