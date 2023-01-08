اتفرج- انت الان تتابع خبر سخط وغضب من هلا رشدي بسبب غنائها في الحرم المكي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت المغنية المصرية هلا رشدي حالة من السخط والغضب بين جمهورها ومتابعيها عبر موقع انستغرام بعدما شاركتهم بمقطع فيديو لها وهي تغني بالحرم المكي، كما نشرت مقاطع أخرى مع ابنها وهي تلهو معه.



وتصدّرت هلا رشدي ترند منصات التواصل الاجتماعي بسبب سخط متابعيها لعدم احترامها قدسية الحرم المكي ، ما دفع مسؤولي نقابة المهن الموسيقية في مصر، إلى توضيح موقفها من مطالبات الجمهور باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.



وأكد الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية لـ"النهار" أنّ هلا "ليست عضوة في النقابة، لكنها تحصل على تصاريح سنوية للغناء وإحياء الحفلات".

وقال أنّ "النقابة لا يمكنها أن تتخذ أي إجراء رسمي ضدها، لأنّها ليست عضوة في النقابة"، كما شدد على أن "الموسيقيين" برئاسة الفنان مصطفى كامل، ترفض بشكل قاطع ما حدث.



واستطرد أنّ هلا "خانتها حكمتها، وكان عليها أن تحترم مشاعر المسلمين كافة، وجمهورها ولا تغني في الحرم"، مبدياً اعتقاده بأنّها ستخرج عبر فيديو لجمهورها خلال الأيام المقبلة، وتقدم اعتذراً عما فعلته.