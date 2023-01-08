اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تكشف عن مكانها المفضل بالأسود أبو حمالة – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها داخل أحد مراكز اللياقة البدنية، مرتدية تيشرت حمالة من اللون الأسود الناري المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر تقوم بممارسة رياضة المشي بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة،معلقة مكان المفضل

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.