اتفرج- انت الان تتابع خبر سلمي أبو ضيف شغلت بال الشباب بالأسود الأنيق .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت سلمي أبو ضيف خلال تواجدها في محافظة قنا صعيد مصر في الساعات الماضية مرتدية بلوفر من اللون الأسود مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من القليل.

وشاركت الفنانة الشابة بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث أشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الإطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.