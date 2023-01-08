اتفرج- انت الان تتابع خبر منة فضالي تكشف المستور بظهور لا يخطر على البال – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - روجت الفنانة منة فضالي لمسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك عبر نشر صورة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصحبة مي كساب وإيمان العاصيوظهرت منة فضالي وهي تقف في شرفة منزل ، مرتدية ملابس من اللون الكحلي وبجوارها مي كساب وإيمان العاصي بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

وعلقت على الصورة قائلة زوجات جعفر العمده نرجس ثريا دلال العمدة اخراج الاستاذ محمد سامي رمضان ٢٠٢٣