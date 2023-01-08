اتفرج- انت الان تتابع خبر ديانة تامر حبيب.. يكشفها لأول مرة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام السيناريست تامر حبيب بالكشف عن ديانته بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد في الوقت الحالي، وهي من أكثر الأشياء التي تسأل عنها عدد كبير من محبيه، ويريدون معرفتها لأنه من الشخصيات الفنية الهامة.

تعليقات الجمهور على صورة تامر حبيب

وحرص تامر حبيب على نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقال “زي كل سنة، بتجيلي رسائل تهنئة من امبارح، وزي كل سنة، بفرح بيها قوي، وزي كل سنة عمري ما بصحح ولا عمري هصحح المعلومة، لأنها مش غلط عشان أنا مصري، وقبطي يعني مصري، كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد ميلاد مجيد يا أحلى أصحاب وأخوات”.

وجاءت الكثير من التعليقات الخاصة بالجمهور على الصورة ما بين مؤيد ومعارض، وهي جاءت كما يلي “فعلا إنسان راقي ومحترم كل التمنيات للجميع بالسلام، أنت إنسان جميل، أيوة يا تيكو وأنت طيب، أنا دايما بقول كل سنة واحنا كلنا طيبين، والله أنت جميل أوي، شكرا واحنا كلنا بخير وسلام، أنت قلعت الحلق؟”.