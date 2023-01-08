انت الان تتابع خبر بكلام يقطع القلب.. شقيق وديع جورج وسوف يودعه في جنازته (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نعى جورج جونيور، نجل الفنان جورج وسوف، شقيقه الراحل وديع، وذلك خلال مراسم جنازته التي أُقيمت ظهر اليوم في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا) بالأشرفية.وقال جورج في كلمته: “فليت بكير يا أخي كسرتنا وكسرت قلب والدك وكسرت قلوبنا، والدك كان أغلى شيء عندك في الدنيا وكنت تعيش طوال حياتك لتراه مرتاحا، كلنا في العائلة لنا جزء من اسم وديع والدك أبو وديع ووالدتك أم وديع، الآن نحن جميعا هنا وأنت غير موجود، الكل يعرف قلبك الطيب وأنك شخص خدوم لا تطلب طلب وتفكر في غيرك ولا تفكر في نفسك، تحب الكل وتساعد الكل”.

شقيق وديع جورج وسوف: الحياة ليس لها معنى من دونك

وأضاف: ” بالنسبة لنا الحياة ليس لها معنى من دونك، بالنسبة لنا أنت قديس في السماء أنت بالنسبة لنا لم تمت أن سافرت بعيد وسنعود ونراك، أنا كيف سأعود إلى عملي وبمن سأتصل عندما يكون لدي مشكلة مع من سأخرج وأتغدى وأتعشى ماذا سنفعل هذه مشيئة الله، كنت أتمنى بعد شهر عندما أصبح أبا أن تحمل ابنتي بس لا تخاف اسمك سيظل خالدا ومحبتك عند كل الناس أنت لم تذهب أنت ستظل معنا، أشكر كل شخص حبنا ودعا له ووقف إلى جانبنا”.

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