”بافتا” تكشف عن قائمة جوائزها السينمائية لعام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 03:29 مساءً - كشفت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا» عن القائمة الطويلة في جميع الفئات لجوائزها السينمائية لعام 2023، بعد فترة من التصويت في الجولة الأولى التي انتهت في 30 ديسمبر الماضي، لتدخل بعد ذلك إلى قائمة التصويت الثانية، والتي سوف تنتهي في 13 يناير الحالي، ثم يتم الإعلان عن القوائم النهائية للأعمال المشاركة في حفل جوائز بافتا 2023 يوم 19 يناير قبل شهر واحد من موعد الحفل الذي سوف يقام يوم 19 فبراير القادم.

وشملت القائمة الآتي:

أفضل فيلم

بعد الشمس “Aftersun”

كل شيء هادئ على الجبهة الغربية “All Quiet on the Western Front”

جنيات أنشيرين “The Banshees of Inisherin”

الفيس “Elvis”

كل شيء في كل مكان دفعة واحدة “Everything Everywhere All At Once”

فابلمانز “The Fabelmans”

معيشة “Living”

قطران “Tár”

توب غان: المنشق “Top Gun: Maverick”

مثلث الحزن “Triangle of Sadness”

وفي فئة أفضل فيلم بريطاني:

بعد الشمس “Aftersun”

جنيات أنشيرين “The Banshees of Inisherin”

جينز أزرق “Blue Jean”

بريان وتشارلز “Brian And Charles”

إميلي “Emily”

إمبراطورية النور “Empire of Light”

حظاً سعيداً لك يا ليو جراندي “Good Luck to You, Leo Grande”

عاشق السيدة تشاتيرلي “Lady Chatterley’s Lover”

معيشة “Living”

الملك المفقود “The Lost King”

السيدة هاريس تذهب إلى باريس “Mrs Harris Goes To Paris”

ماتيلدا الموسيقية لرولد دال “Roald Dahl’s Matilda The Musical”

انظر كيف يجرون “See How They Run”

السباحون “The Swimmers”

العجائب “The Wonder”

ظهور رائع لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

بعد الشمس “Aftersun”

جينز أزرق “Blue Jean”

دونا “Donna”

داء كهربائي “Electric Malady”

إميلي “Emily”

حظاً سعيداً لك يا ليو جراندي “Good Luck to You, Leo Grande”

أفضل فيلم وثائقي:

كل ما يتنفس

كل الجمال وسفك الدماء

مجموعة من الهواة

نار الحب

شبح ريتشارد هاريس

هللويا: ليونارد كوهين، رحلة، أغنية

لويس أرمسترونج بلاك أند بلوز

ماكنرو

موناج أحلام اليقظة

نافالني

فيلم متحرك

-موريس المذهل

-الأشرار

-غييرمو ديل تورو بينوكيو

-السنة الضوئية

- مارسيل القشرة بارتداء الأحذية

-التوابع: صعود Gru

- Puss in Boots: آخر أمنية

- تحول إلى اللون الأحمر

أفضل ممثلة

نعومي آكي في “أريد أن أرقص مع شخص ما”

آنا دي أرماس فى ” الشقراء “

كيت بلانشيت في “تار”

جيسيكا شاستين في “الممرضة الصالحة”

فيولا ديفيس في “المرأة الملكة”

دانييل ديدويلر في “حتى

ليزلي مانفيل ترتدي السيدة هاريس تذهب إلى باريس”

إيما طومسون في فيلم “حظاً سعيداً لك ليو جراندي”

ميشيل ويليامز في فيلم “فابيلمانز”

أفضل ممثل

أوستن بتلر في “الفيس”

توم كروز في “توب جان: مافريك”

هاريس ديكنسون في “مثلث الحزن”

بريندان فريزر في “الحوت”

كولين فاريل في “جنيات أنشرين”

دانيال كالويا في “كل شيء هادئ على الجهة الغربية”

داريل ماكورماك في فيلم “حظ سعيد لك ليو جراندي”

بول ميسكال في “بعد الشمس”

بيل نيجي في “المعيشة”

أفضل ممثلة مساعدة

أنجيلا باسيت في فيلم “بلاك بانتر واكاندا للأبد”

هونج تشاو في “الحوت”

كيري كوندون في فيلم” جنيات أنشرين”

جيمي لي كورتيس في “كل شيء في كل مكان دفعة واحدة”

دوللي دي ليون في “مثلث الحزن”

لاشانا لينش في فيلم “المرأة الملكة”

جانيل موناي في “زجاج البصل: لغز يطرد السكاكين”

كاري موليجان في “قالت”

إيما طومسون في فيلم “ماتيلدا الموسيقية لرولد دال”

إيمي لو وود في “المعيشة”

أفضل ممثل مساعد

بريندان جليسون في “جنيات أنشرين”

توم هانكس في “الفيس”

وودي هارلسون في “مثلث الحزن”

باري كيوجان في “جنيات أنشرين”

براد بيت في” بابل”

كي هوي كوان في “كل شيء في كل مكان دفعة واحدة”

إيدي ريدماين في “الممرضة الصالحة”

ألبريشت شوش في فيلم “كل شيء هادئ على الجهة الغربية”

ميشيل وارد في “إمبراطورية النور”

بن وشو في ” النساء تتحدث”

ميشيل يوه في “كل شيء في كل مكان دفعة واحدة”

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية

كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

الأرجنتين، 1985

باردو، السجل الكاذب لحفنة من الحقائق

قرار المغادرة

EO

العنكبوت المقدس

الفتاة الهادئة.