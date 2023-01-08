شاهد.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 02:32 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، اشعلت الإعلامية رضوى الشربيني، السوشيال ميديا، من خلال منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت رضوى الشربيني، في تغريدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .."هتديله أكبر من قيمته؛ هيديلك أقل من قيمتك..هى الدنيا كده".

وجدير بالذكر، أنه انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني على الهواء بسبب تريند طلاق الفنانة غادة عبد الرازق، قائلة إن اسمها أصبح تريند 48 ساعة.

وأضافت رضوى الشربيني: "الناس ما سبتش حاجة إلا ما قالتها عن الست دي علشان اتطلقت".

وقالت رضوى الشربيني، في برنامج هي وبس: "الناس بتقول اتطلقت 9 مرات وناس تانية بيقولوا 12 مرة، ولكن أقول لهم انتم مالكم، إن شاء الله تكون 20 مرة طالما حلال ربنا، وانا بتكلم عنها دلوقتي كست مش فنانة مشهورة".