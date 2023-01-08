انت الان تتابع خبر ما هو مرض الفنان عمرو محمد علي الذي أبعده عن الكاميرا؟ والان مع التفاصي

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رياض - احمد صلاح - أوضح الفنان عمرو محمد علي، تفاصيل حالته الصحية، بعد تداول أنباء عن إصابته بمرض التصلب المتعدد، والذي تسبب في إبعاده عن الوسط الفني لسنوات طويلة.وقال “عمرو” خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “مساء dmc” المُذاع على قناة dmc، “ألف مليون شكر للناس اللي بتحبني والناس اللي برضه مش عارفاني وبتحبني من قلبها”.

وتابع: “أنا لله الحمد كويس وبخير، وبطمن الناس والشعب المصري والجمهور الجميل بتاعي إن أنا حلو وكويس الحمد لله”.

عمرو محمد علي: كل اللي بطلبه إن النقابة تشوفني وتهتم بيا

وعن الفنانون الذين قاموا بزيارته قال: “النهارده جولي أصدقاء وزملاء كانوا معايا من وإحنا صغيرين، ومدام زينب عبد الله من جريدة اليوم السابع وهي عارفة كويس حالتي وأنا شاكر لها جدًا”.

واستطرد: “محتاج ستر ربنا ومحتاج العلاج إن ربنا يشفيني ويتمم علاجي على خير، والدكتور أشرف زكي مهتم بيا مش عارف أشكره إزاي هو إنسان جميل، وجالي الفنان أحمد سلامة والأستاذ مصطفى حجي سألوا عليا، وبعض زملاء في المجال جولي واطمنوا عليا، كل اللي بطلبه من النقابة أنها تشوفني في حكاية العلاج وتهتم بيا، وأرجع بقى للشغل لأني بعيد منه من 2006

