انت الان تتابع خبر بعد ترشيحه لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا.. أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان أحمد سعد، على توجيه رسالة إلى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلامه بترشحه لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا، في مهرجان الموسيقى الأفريقية.حيث نشر “سعد” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، الملصق الدعائي للمهرجان، وأرفق معه التعليق التالي: “سعيد اني امثل مصر في هذا المهرجان الافريقي الكبير .. محتاج دعوتكم وأصواتكم”.

وتتولى مفوضية الاتحاد الأفريقي رعاية جوائز الموسيقى الأفريقية والتي تُعد هي الأعرق على مستوى القارة، وفيها يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في جميع الفنون الموسيقية بالقارة السمراء.

أحمد سعد يطرح أغنية “يا عراف”

يُذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح منذ 3 أيام أحدث أغانيه بعنوان “يا عراف” والتي تعاون فيها فيها مع الفنان أحمد زعيم، والفنان التونسي نوردو.

أغنية “يا عراف” من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وقد حققت الأغنية منذ طرحها على قناة يوتيوب وحتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.