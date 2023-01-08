”شلبي” يتخطى المليون جنيه في رابع أيام من عرضه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 12:29 مساءً - تخطت إيرادات فيلم شلبي حتى الآن حاجز المليون جنيه، حيث حقق 1.158.249 جنيه، بدور العرض المصرية، أمس السبت الموافق 7 يناير.

وفيلم شلبي بطولة الفنانة روبي وكريم محمود عبد العزيز، نجاحًا ملحوظًا في دور العرض المصرية، منذ طرحه قبل 4 أيام.

تدور أحداث فيلم شلبي حول شاب يدعى صابر، يعمل في بيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى، وسعيهم لتحقيق الشهرة.

فيلم شلبي من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي، ويشارك به كل من الفنانة روبي، كريم محمود عبد العزيز، الدمية يحيى، الدمية كنوز، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، حاتم صلاح، كما يظهر الفنان عبد الباسط حمودة كضيف شرف خلال أحداث الفيلم.