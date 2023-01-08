اتفرج- انت الان تتابع خبر نيللي كريم نايمة في حضن زوجها قدام أبو الهول .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الجميلة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت نيللي كريم خلال تواجدها في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة مرتديةملابس شتوية رفقة زوجها حيث ظهرت وهي في حضنه، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي الكثير من المكياج مع استخدام احمر الشفاه مع ترك شهرها مسدلا علي ظهرها .

وتشارك الفنانة في بطولة فيلم “الثلاثاء 12″، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.