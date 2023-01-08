ننشر حقيقة وفاة الفنانة إسعاد يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 10:25 صباحاً - انتشرت في الدقائق القليلة الماضية أنباء بوفاة الإعلامية والفنانة الشهيرة إسعاد يونس، الملقبة ب "صاحبة السعادة"، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية في الفترة الأخيرة أدت لحضوعها لعملية جراحية في الحوض.

ولكن تلك الانباء لا أساس لها من الصحة، حيث كانت تمر إسعاد يونس بأزمة مرضية حادة نتيجة سقوطها من درج منزلها ما أدى إلى تعرضها لكسر في الحوض خضعت على إثره لعملية جراحية وبقيت محتجزة في المستشفى لأيام، لكنها تمكنت من هزيمة المرض والخروج من أزمتها بسلام.

جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال بيان كتب به: أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم اجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.

وحصدت اسعاد يونس طوال فترة مرضها على دعم ودعاء من عدد كبير من نجوم الفن منهم المطربة شيرين عبد الوهاب، والفنانة هنا شيحة، وأحمد حلمي وعمرو سعد، وغيرهم من النجوم.

وكان آخر ظهور لإسعاد يونس على شاشة التليفزيون بعد حلقتها مع الفنان محمد حماقي في ليلة رأس السنة.