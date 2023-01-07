اتفرج- انت الان تتابع خبر أحمد آدم : خنت مراتي كتير وهذا رد فعلها عندما كشفت ذلك ومنة شلبي متقدرش تعمل ده معايا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان أحمد آدم محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية بعد لقاءه ببرنامج حبر برنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة القاهرة والناس.وقال أحمد آدم، أنني أقوم بالاعتراف لزوجتي عن كل المواقف الحياتية اليومية، وعلى الرغم من ذلك قفشتني وأنا بخونها، حيث أنها قالت لي قفشتك مش هكمل معاك”.

أشار الفنان المصري أن يعشق أغاني الفنان بهاء سلطان حيث أنه يري أنه أمكانيات كبيرة جدًا وله أشكال غنائية مميزة، ولكنه كسوفه هو سبب ضياعه – على حد تعبيره، مؤكداً أن الفنانة منة شلبي لا تجرى في انتقاده أو الكلام السلبي عنه، ولكنها وش السعد عليه.

وأضاف أحمد آدم أن الفنان صلاح عبدالله، هو الأجدر على تجسيد شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني.