فن ومشاهير

اتفرج .. أسماء جلال تثير الجدل بظهور حزين وغير متوقع

0 نشر
0 تبليغ

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أسماء جلال تثير الجدل بظهور حزين وغير متوقع والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها  صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، مرتدية تيشرت من اللون الأسود المخرم من منطقة الصدر ، أما من  الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام  الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة، معلقة (شار-مو-لي-بي) / حداد مبهج، حزن لطيف

وحظيت الصورة علي  الكثير من التعليقات مثل طب بجد بقى انتي احلى حاجه شوفتها انهارده.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا