اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أسماء جلال تثير الجدل بظهور حزين وغير متوقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، مرتدية تيشرت من اللون الأسود المخرم من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة، معلقة (شار-مو-لي-بي) / حداد مبهج، حزن لطيف

وحظيت الصورة علي الكثير من التعليقات مثل طب بجد بقى انتي احلى حاجه شوفتها انهارده.