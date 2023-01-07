اتفرج- انت الان تتابع خبر في العناية المركزة.. حقيقة صورة نجل جورج وسوف قبل وفاته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوديع جورج وسوف خلال وجوده في غرفة العناية المركزة، قيل أنها قبل وفاته.وقد أثار انتشار تلك الصورة حالة من الغضب بين نجوم الفن وأيضًا المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لرؤيتهم أنها تنتهك حرمة مريض توفى.

وقد أبدت الفنانة اللبنانية مايا دياب غضبها من تداول تلك الصورة، فكتبت عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قالت فيها: ” لكل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل ‎#وديع_جورج_وسوف في المستشفى ، في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب..انتوا بلا شرف”.

وقد تبين أن الصورة المنسوبة لوديع نجل جورج وسوف هي صورة قديمة لمريض فيروس كورونا، نشرها موقع bbc في شهر يناير من عام 2022.

نجوم الفن يعزون جورج وسوف في وفاة نجله

وقد تلقى الفنان اللبناني جورج وسوف العزاء في وفاة نجله وديع، من عدد كبير من نجوم الفن الذين توافدوا كنيسة مارنقولا في منطقة الأشرفية.

ومن الفنانين الذين قدموا واجب العزاء نانسي عجرم، هيفاء وهبي، مايا دياب، عاصي الحلاني، مروان خوري، نجوى كرم، نادين الراسي.