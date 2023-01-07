اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد تلقيه التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. تامر حبيب: أنا قبطي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق السيناريست تامر حبيب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرسائل والتهاني التي يتلقاها في كل عيد ميلاد مجيد.حيث نشر “حبيب” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة، وأرفق معها التعليق التالي: “زي كل سنة، بتجيلي رسالات النهنئة من امبارح ، و زي كل سنة، بفرح بيها قوي، و زي كل سنة عمري ما بأصحح و لا عمري هأصحح المعلومة، لأنها مش غلط علشان انا مصري، و قبطي يعني مصري…. كل سنة و احنا كلنا طيبين و عيد ميلاد مجيد يا احلي اصحاب و اخوات“.

تامر حبيب يهاجم الساخرين من مباركته لبراءة منة شلبي

وكان السيناريست تامر حبيب قد هاجم الساخرين من المنشور الذي نشره لمباركة الفنانة منة شلبي بعد حكم قضية المخدرات الذي صدر مؤخرًا.

حيث كتب “حبيب” عبر حسابه بإنستجرام: “فوجئت بناس كتير بتعمل ايموچي ضحك على تعليقات أصدقائي في البوست اللي نزلته من شوية بقول فيه الحمد لله على الحكم في قضية منة شلبي، و الموضوع استفزني و ماكنتش فاهم ليه، فدخلت أشوف مين الناس اللي فشتها عايمة قوي كده، لقيتهم كلهم ناس ماعرفهومش و من پروفايلاتهم أي عيل أهبل يفهم الناس دول اتجاهاتهم ايه و قصدهم ايه”.

وأضاف: “فتمام، اضحكوا جامد على الأقل انتوا بتضحكوا أو بتسخروا من خبر مبهج و مفرح كل البني آدمين اللي تتوفر فيهم مواصفات الإنسانية، وإن شاء الله لما نشوفكم في مصايب و أزمات ومحن تحرق قلوبكم و قلوب اللي بيحبوكم ، ده لو كان فيه حد بيحبكم أو كنتوا تفهموا أصلاً يعني ايه حب، احنا مش هانضحك… احنا هانقول اللهم لا شماتة، و حسبنا الله و نعم الوكيل”.