اتفرج- انت الان تتابع خبر فيديو انهيار جورج وسوف بعد وفاة ابنه الاكبر وديع..قلوبنا معاك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعيش سلطان الطرب جورج وسوف حالة من الحزن الشديد عقب وفاة نجله الكبير وديع ، مساء أمس الجمعه، إثر مضاعفات صحية خطيرة جراء قيامه بعملية تكميم معدة لكي يتمكن من نزول وزنه سريعا .ولم يتحمل سلطان الطرب جورج وسوف خبر وفاة نجله الذي كان يرافقه في كل مكان وفي حفلاته أيضا ،ويعيش حالة من الصدمة والحزن على فراق نجله الكبير الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 39 عاما .

وتعرض نجله الكبير وديع قبل وفاته إلي نزيف حاد وطالب والده جورج وسوف بمتبرعين بالدم، وبالرغم من توافر الفصيلة الخاصة بنجله إلا أن الموت كان له رأي أخر داخل مستشفي ماريوسف في بيروت .