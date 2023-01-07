اتفرج- انت الان تتابع خبر عملتها تاني.. هجوم على هلا رشدي بعد غنائها في ساحة المسجد النبوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الفنانة هلا رشدي، بعد قيامها بالغناء في ساحة المسجد النبوي.حيث نشرت “هلا” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو، ظهرت فيه جلال وجودها في ساحة المسجد النبوي، وكانت تغني “رقت عيناي شوقًا”، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “السلام عليك يا رسول الله … السلام عليك يا حبيب الله صلوا على محمد”.

وقد أثار هذا الفيديو استياء عدد كبير من المتابعين، وطالبوها باحترام المكان الموجودة فيه، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (بعد اذنك احترمي المكان اللي انتي فيه)، (انت عملتى تقريباً حاجة ماحدش عملها قبلك يعنى كون انك تروحى تتصورى وتغنى من عند الرسول دى حاجة فى حد ذاتها كارثة سودا)، (الناس بتروح تغسل ذنوبها وتتوب إلي الله مش رايحة تغني).

الفيديو من هنا.

هجوم على هلا رشدي بسبب فيديو تيك توك في الكعبة

يُذكر أن الفنانة هلا رشدي كانت قد أثارت الانتقادات ضدها، بسبب مقطع فيديو نشرته على حسابها بتطبيق تيك توك، ظهرت فيه مع ابنها من أمام الكعبة.

واتهم المتابعون هلا رشدي بعدم احترامها قدسية المكان الموجودة فيه، ومشاركتها في تريند على تيك توك من أمام الكعبة.