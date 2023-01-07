انت الان تتابع خبر آخر صورة لوديع جورج وسوف قبل وفاته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسود حالة من الحزن والصدمة اجواء أسرة الفنان جورج وسوف بعد وفاة الابن الأكبر له وديع، مساء أمس الجمعة.



ومن المعروف ان وديع الابن الأقرب لوالده ويتواجد معه دائما، وكان آخر ظهور له وآخر صورة نشرها عبر حسابه على Instagram من احتفاله بعيد ميلاد والده جورج وسوف قبل أسبوعين.



وديع ظهر في الصورة وهو يجلس بالقرب من والده ويحمل قالبا من الحلوى احتفالا بعيد ميلاده وكتب ليصفه بوالده وأخيه وصديقه المقرب معبرا عن حبه له ومتمنيا له عام سعيد.



وكان وديع ابن الفنان جورج وسوف تعرض إلى أزمة صحية خلال الساعات الماضية، استوجبت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت.



وديع يبلغ من العمر 39 عاما ودائما يتواجد مع والده.



يذكر أن وديع جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، على أثرها حدث له نزيف حاد في المعدة، وطالب عدد كبير من النجوم من جماهيرهم بالتبرع بالدم، لكن وديع جورج وسوف من فصيلة دم نادرة.