انت الان تتابع خبر أصالة تبكي بسبب أحلام وزوجها فائق بردّ صدم الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر المناكفات بين الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة السورية أصالة نصري في برنامج سعودي ايدول، كان آخرها تعليق أحلام على كثرة حديث أصالة، قائلة:"الله يعينك يا فائق.. قلبي معاك"، اشارة إلى فائق حسن زوج أصالة.

وبدوره رد فائق حسن على كلام أحلام، وساند زوجته أصالة، خلال لقاء صحفي معها بعد حلقة سعودي آيدول، وقال: "في واحد زوجته أصالة، وتكونوا حاملين همه أنها تحكي كثير؟"، وأكد انه سعيد بحديث أصالة، ويحب كل ما تقوله، لأن حديثها وحبها، كان محفزاً له على التعبير عن مشاعره أكثر، بحسب تعبيره

وبعد مداخلة فائق المميزة، تأثرت أصالة وبكت بسبب كلامه الجميل، وحاولت تجفيف دموعها، مؤكدة انه لا يحب اللقاءات الصحفية والصور والظهور الإعلامي، لكنه قرر الدخول في هذا اللقاء ليساندها، وتابعت قائلة: "أنا ببكي لأني تأثرت من كلامك..أول مرة يتحدث فيها هكذا".

تفاعل الجمهور مع حلقة الغزل بين أصالة وفائق، وعبروا عن اعجابهم بالثنائي، متمنين لهم دوام السعادة والحب.

هذا وكانت قد بدأت المناكفات بين أحلام الشامسي وأصالة نصري، منذ انطلاق برنامج سعودي آيدول، الذي يعرض على منصة شاهد، بالإضافة إلى اشتعال حرب من التغريدات المازحة بينهما على تويتر، خاصة لحظة عرض البرومو الخاص بالبرنامج، والكشف عن فرق الطول بينهما أثناء التقاط الصور في الحلقة الأولى.