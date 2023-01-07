انت الان تتابع خبر إيمان العاصي تسحر عيون الشباب بالأسود الشفاف والمكشوف .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بإطلالة كاجول مرتدية ملابس من اللون الأسود المكشوفة من منطقة البطن، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم القيلمن المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها ووضع قبعة على شعرها

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة جعفر المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.