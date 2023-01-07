انت الان تتابع خبر بعد وفاة نجله .. تدهور حالة جورج وسوف ونقله إلى المستشفى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان السوري جورج وسوف لصدمة وانهيار عقب سماع خبر وفاة نجله وديع الذي وافته المنية فجر السبت داخل المستشفى، متأثرا بمضاعفات عملية قص المعدة التي أجراها منذ أيام.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أن سلطان الطرب سقط مغشيا عليه فور سماعه الخبر الصاعق، وبعد إفاقته، دخل في حالة انهيار نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقبل ساعات، نشر جورج وسوف عبر حسابه في فيسبوك خبر وفاة نجله وديع، وكشف عن موعد ومكان الجنازة، وتلقى كم هائل من التعليقات المواسية التي تمنت الرحمة للراحل، والصبر والسلوان للفنان الكبير وعائلته.

وشارك عدد كبير من النجوم بمواساة جورج وسوف عبر حساباتهم على مواقع التواصل، وقدموا التعازي بابنه الراحل، منهم نجوى كرم، اليسا، انغام، نيشان وغيرهم.

الجدير بالذكر، ان وديع توفي بعد ساعات من نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، نتيجة تعرضه لنزيف داخلي، إثر عملية تكميم المعدة التي خضع لها، رغم إعلان نجاح العملية حينها، الا ان تقرير المستشفى أشار ان وديع لم يلتزم بتعليمات الطبيب الذي أجرى له العملية.

على صعيد آخر تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو لجورج وسوف من احد المقابلات التلفزيونية، وهو يتحدث عن مدى حبه وتعلقه بابنه وديع، قائلا: "هيدا دمعة عيني، وحبيب قلبي، أنا مسميه على التلفون jesus وودي..هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".