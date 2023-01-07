انت الان تتابع خبر كانت أول الحضور.. هيفاء وهبي تعزي جورج وسوف في وفاة ابنه (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على حضور عزاء وديع نجل الفنان اللبناني جورج وسوف، وتقديم واجب العزاء لمواطنها.ونشرت قناة “عرب وود” عبر حسابها بإنستجرام، مقطع فيديو، ظهرت فيه هيفاء وهبي جالسة بجانب جورج وسوف، وكانت تتحدث إليه وتحاول مواساته.

الفيديو من هنا.

وقد حضر العزاء الذي أقامه جورج وسوف في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس، عدد من مشاهير الفن والإعلام في لبنان وأبرزهم عابد فهد وعبد المنعم العمايري وناصيف زيتون والإعلامي نيشان.

الفيديو من هنا.

تفاصيل جنازة وعزاء وديع جورج وسوف

وقد تقرر إقامة جنازة وديع جورج وسوف، غدًا الأحد الموافق 8 يناير قبل الظهر، حيث تنطلق في تمام الساعة 11 مساءً من كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس بمنطقة الأشرفية، ومن ثم يتم دفن جثمان الفقيد في مسقط رأسه كفرون بدولة سوريا، وفي تمام الساعة 5 تُقام صلاة البخور على روحه في كنيسة مار إلياس.

أما عزاء وديع جورج وسوف فهو يُقام في صالة كنيسة مار الياس، بداية من ظهر اليوم السبت وحتى الساعة 7 مساءً، ويومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً.