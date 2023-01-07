انت الان تتابع خبر خطيرة بالأسود.. درة تسحر قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية بالطو أسود من الريش، وممسكة في يدها حقيبة صغيرة بنفس اللون، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها وظهرها، واعتمدت مكياج ثقيل.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (الجمال التونسي لا يضاهيه اي جمال بالعالم)، (قمر)، (ايقونة الجمال)، (ملكة الاناقة)، (الاناقة والجمال عنوانهم درة ❣