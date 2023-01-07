انت الان تتابع خبر كانت بتتفسح مع أسرتها.. روجينا: اتسرقت في لندن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة روجينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للسرقة، خلال تواجدها برفقة زوجها وابنتيها مؤخرًا في لندن، لقضاء عطلتهم.حيث نشرت روجينا من خلال خاصية القصص القصيرة حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو قصير ظهرت فيه برفقة ابنتها مريم، وقالت فيه: “يا جماعة آخر حاجة حصلتلي في 2022 تليفوني اتسرق في لندن”.

وحرصت روجينا على تهنئة الجمهور بمناسبة العام الجديد، فعليت على الفيديو قائلة: “كل سنة وأنتم طيبين معرفتش أعيد عليكم دلوقتي بس قدرت أتواصل معاكم”.

روجينا تواصل تصوير مسلسل “ستهم”

يُذكر أن الفنانة روجينا، تخوض سباق رمضان 2023، بمسلسل “ستهم” والذي تصور مشاهدها فيه خلال الفترة الحالية.

مسلسل “ستهم” بطولة الفنانة روجينا، وهو من تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، وإخراج المخرج رؤوف عبد العزيز، ويظهر فيه الشيخ ياسين التهامي في دور منشد ديني يلجأ إليه أبطال العمل عندما يشعرون بالضيق.