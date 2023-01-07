انت الان تتابع خبر اتفرج كيف ظهر جورج وسوف في عزاء نجله؟.. انهيار أبو وديع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر سلطان الطرب ‫جورج وسوف، في حالة حزن شديدة عقب وصوله إلى كنيسة مارنقولا في منطقة الإشرفية لتقبل التعازي في وفاة نجله وديع، بعد أن رحل عن عالمنا أمسِ.

جورج وسوف

حيث ظهر جورج وسوف بملامح التعب والإعياء، حزنًا على رحيل نجله وديع، تزامنًا مع توافد الأهل والفنانين والإعلاميين لتقديم واجب العزاء. وعقب وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف، أعلن سلطان الطرب، موعد جنازة ابنه، وذلك بعد أن وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس.

جورج وسوف

عزاء نجل جورج وسوف

جورج وسوف كتب عبر صفحته على فيس بوك:”المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية، يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل الظهر يوم الأحد ٨ الحالي، في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)، الأشرفية.

جنازة وديع نجل جورج وسوف

وأضاف جورج وسوف، أنه “ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه مفروم، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس، كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة”.