انت الان تتابع خبر فضيحة ثقيلة: عالم ازهري يصف فعل الهام شاهين بالزنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بتعليق من العيار الثقيل، رد العالم الأزهري عصام الروبي، خلال حوار له على أحد البرامج التليفزيونية، على تصريحات الفنانة إلهام شاهين حول موافقتها على الزواج من رجل ينتمي إلى ديانة مختلفة.

ووصف العالم الأزهري كلام الفنان المصرية انه، "حرام وزنا"، مستعينا بالقرآن الكريم، وتحديدا في سورة البقرة التي أوضحت أن ما يبيح زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للقرآن والسنّة.

وفي هذا السياق، ردّ مؤسس حركة "علمانيون"، أحمد سامر، على كلام عصام الروبي، مؤكدا أن إلهام شاهين حرة في اختياراتها، ويحق لها الزواج بالرجل الذي تريد، باعتبارها قضية شخصية، لافتا إلى أن الحل في ذلك هو الزواج المدني، لأن القانون المصري يجرم زواج المسلمة بغير المسلم.

يذكر أن الهام شاهين قد حلت ضيفة على احدى البرامج التلفزيونية، وتحدثت في الكثير من المواضيع حول حياتها الفنية والشخصية، أبرزها رأيها بالزواج من رجل غير مسلم، وقالت:" لو حبيت رجل من غير ديني هتجوزه مدني".

كما تحدثت عن التصالح بين الأديان، مؤكدة انها تصلي في الجامع والكنيسة والمعابد اليهودية، وانها تحافظ على الصلاة والصيام واداء مناسك الحج والعمرة.