انت الان تتابع خبر الكشف عن السبب الحقيقي الصادم لوفاة وديع جورج وسوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في خبر هز الوسط الفني، توفي وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسوف، بعد تدهور حالته الصحية في احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت مصادر طبية من المستشفى الذي كان الراحل يتعالج فيه، ان صحته تدهورت نتيجة مضاعفات عملية ربط المعدة التي اجراها قبل أيام، حيث دخل المستشفى بحالة خطرة بعد تعرضه لنزيف حاد، لعدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له العملية، ما استدعى طلب وحدات دم له، الا ان محاولات انقاذه لم تنجح، وتوفي فجر السبت.

وكانت حالة وديع الصحية قد شغلت الجمهور والكثير من الفنانين والاعلاميين، منهم نيشان واليسا ومايا دياب وغيرهم، اذ شاركوا عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الدعاء له بالشفاء، وطلب التبرع له بالدم.

هز خبر وفاة ابن جورج وسوف مواقع التواصل، وانهال المتابعون بتقديم التعازي، وكتابة كلمات حزينة لوفاة الشاب وديع، داعيين لعائلته بالصبر والسلوان والعمر المديد لوالده الفنان الكبير.

وكان وديع "الابن الأكبر لسلطان الطرب من زوجته الأولى شاليمار"، قد نشر الاسبوع الماضي عبر حسابه في انستغرام، صورة والده بمناسبة عيد ميلاده، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد لوالدي ، أخي ، أعز أصدقائي. أحبك".