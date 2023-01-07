انت الان تتابع خبر اتفرج .. أول ظهور لجورج وسوف في عزاء ابنه.. ظاهر عليه التأثر والحزن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر النجم الكبير جورج وسوف منذ قليل في عزاء نجله وديع الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة، وهو في صالون كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذوكس، وهو يتلقى العزاء فيه.

مكان عزاء ابن جورج وسوف

وجاء ظهور جورج وسوف وهو يحصل على عزاء نجله الأكبر وديع، حيث أنه رحل عن عالما مساء أمس الجمعة 6 يناير 2023، وهو ارتدى نظارة شمسية طوال الوقت أثناء تلقيه التعازي من المعزين من أهله وأصدقائه وأقاربه، وذلك بغرض إخفاء ملامحه بشكل كامل.

وأقيمت جنازة وديع جورج وسوف قبل ظهر اليوم الاحد 7 يناير من كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس الساعة 11 في منطقة الأشرفية، ويتم دفن جثمانه في مسقط رأسه كفرون في سوريا، وسوف تقام صلاة البخور على روحه في تمام الساعة الـ 5 من داخل كنيسة مار إلياس بسوريا.