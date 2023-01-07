انت الان تتابع خبر نسرين طافش تقع في موقف محرج بسبب هذا الملابس المكشوفة .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها داخل منزلها ، مرتدية جامبسوت من اللون الأحمر الناري المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر حيث تعرضت لموقف مخرج لتحاول تغطية هذا الجزء المفتوحة مرة وهي تمسك طرفي ملابسها ومرة اخري وهي تقوم بوضع شعرها على المنطقة المفتوحة بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.