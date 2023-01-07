نجوم الفن: المسرح المدرسي فرصة لاكتشاف مواهب أطفالنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 03:29 مساءً - أعرب عدد من نجوم الفن عن سعادتهم بالمشاركة في العرض المسرحي "تقدر" الذي سينطلق مساء اليوم، السبت، في دار الأوبرا، والذي يأتي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وبالمشاركة مع قنوات “مدرستنا"، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإحياء المسرح المدرسي.

وكشفت الفنانة يسرا أنها سعيدة بالتجربة التي ستقدمها في مسرحية "تقدر"، قائلة: "سعيدة جداً بالتجربة وتذكرت أيام المدرسة وأنني كنت شغوفة بالظهور على المسرح لإظهار موهبتي"، وتابعت: "المسرح المدرسي يجعل الأطفال يشعرون بالحماس ناحية الفن، وأن يتعلموا أمورا جديدة ويدركوا قيمة الفن بشكل أكبر".

من جانبها، قالت الفنانة كارول سماحة: "سعيدة جدا بمبادرة احياء المسرح المدرسي لأن اختصاصي المسرح الغنائي".

من جانبه، قال الفنان أكرم حسني: "لدي شعور بالفخر الكبير بسبب التعامل مع الأطفال، بجانب التعاون الذي يتم مع وزارة التربية والتعليم التي تمنح الأطفال أملا في تنمية مواهبهم".

الفنانة حنان مطاوع أكدت دور المسرح المسرحي في تنمية مهارات الطفل، وقالت: "سعيدة بالمشاركة في مسرحية تقدر، المسرح المدرسي تجربة ستفرق بشكل كبير مع الأطفال".

وقال الفنان محمد فراج: "المسرح المدرسي فرصة كبيرة لكل الأطفال لتنمية مواهبهم، خاصة أن مصر لديها الكثير من المواهب الفنية المختلفة".

وقالت أسماء أبواليزيد: "هناك حالة من الحماسة والفخر بما سيقدم في مسرحية تقدر التي ستشجع الأطفال على المشاركة في المسرح المدرسي".

وقال الفنان أحمد الرافعي: "من الضروري إعادة إحياء المسرح المدرسي للأطفال لما له من دور في تنمية مواهب أطفالنا".

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، وكارول سماحة، وأكرم حسني، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد الشرنوبي، وأحمد الرافعي، وفريق “بلاك تيما”، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية، مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

ويشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياته المصرية محمود صبري، أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.