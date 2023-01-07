اتفرج- انت الان تتابع خبر فيفي عبده تشعل أحاسيس الرجالة بهذا الظهور المثير من غرفة نومها.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في غرفة نومها ومن على السرير النوم الخاص بها مرتدية بيجامة من اللون الجنزاري المكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتتحدث إلي جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وربط شعرها ووضع تاج عليه

وحلت الفنانة الاستعراضية ضيفة خلال الأيام الماضية ضيفة على برنامج كلام الناس، حيث قامت بتقديم مجموعة من النصائح إلي السيدات في حياتها الزوجة.