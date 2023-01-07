اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد ومكان تشييع جثمان ابن جورج وسوف.. تفاصيل كثيرة اعرفها قبل أي حد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام سلطان الطرب جورج وسوف بالإعلان عن موعد جنازة ابنه وديع الراحل، وهذا بعد أن وافته المنية في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، وهي من اكثر الأشياء التي تساءل عنها الكثير من محبيه.

أول رد فعل لزوجة جورج وسوف على وفاة نجلها

ودون جورج وسوف على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً “المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل الظهر يوم الأحد 7 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ الأشرفية، ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة”.

وجاء أول رد لشليمار شلبي والدة الراحل وديع جورج وسوف على وفاة نجلها، بأنها وضعت صورتهم على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات والفيديوهات “انستجرام“، ووضعت صورتها مع ابنها الراحل عليه بعد ساعات قليلة من رحيله.