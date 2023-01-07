اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ريحيني والنبي.. عامل النظافة بجانب فتاة مغربية يثير الجدل والغموض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير من جديد واثار حالة من الجدل الكبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر مع فتاة مغربية داخل فيديو، وأرجح الكثيرين أنه سوف يتزوج منها.

أغنية عامل النظافة مع ابن شعبان عبد الرحيم

وأظل عامل النظافة في الفيديو وهو يتغزل في الفتاة المغربية ويجلس بجانبها، ويقول لها “ريحيني والنبي”، وهي من أبرز الفيديوهات التي انتشرت بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة كبيرة ولم يتم الكشف عن العلاقة بينهم حتى الآن.

وأكد عامل النظافة محمد عادل صاحب واقعة كشري التحرير، أنه طلب من عصام ابن شعبان عبد الرحيم أن يقدم معه أغنية، وأوضح أنه لا يوجد أي خلاف بينهم كما انتشر بين جميع رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة الماضية، وكان بينهم خلاف بسيط ولكنه سرعان ما تم حله.