اتفرج- انت الان تتابع خبر أحمد أدم يكشف سر خطير حول بمنة شلبي: ندمان إني شغال معاكي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان أحمد أدم بالتحدث عن عمله مع الفنانة منة شلبي في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج حبر سري، وكشف عن العديد من الاسرار التي كانت في الفيلم الخاص بهم.

رد أحمد أدم على تصريحات منة شلبي