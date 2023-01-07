اتفرج- انت الان تتابع خبر أحمد أدم يكشف سر خطير حول بمنة شلبي: ندمان إني شغال معاكي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الفنان أحمد أدم بالتحدث عن عمله مع الفنانة منة شلبي في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج حبر سري، وكشف عن العديد من الاسرار التي كانت في الفيلم الخاص بهم.
رد أحمد أدم على تصريحات منة شلبي
وتحدث أحمد أدم عن عمله مع الفنانة منة شلبي في فيلم هندي، وذلك بعدما قامت المذيعة سؤال عما حدث في الكواليس، وخاصة بعد الكلام الذي انتشر مؤخراً على لسان منة شلبي وأعلنت عن أنها أخطأت عندما عملت مع الفنان أحمد أدم، وقيل أنها كانت تبكي بشدة وتقول “أستاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده”.