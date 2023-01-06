ياسمين عبد العزيز واكلة الجو بالعباية.. كوكتيل حلويات

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رياض - احمد صلاح - خطفت النجمة ياسمين عبد العزيز الأنظار إليها ، مساء اليوم الجمعة، بعد نشر صور جديدة لها عبر خاصية الستوري على حسابها عبر ” إنستجرام” بإطلالة جذابة وساحرة وهى ترتدي العباءة السوداء .وتشارك النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد ” ضرب نار” بالتعاون مع زوجها النجم الكبير أحمد العوضي ، وهو التعاون الثاني بينهم بعد مسلسل ” اللي ملهوش كبير” والذي تم عرضه في رمضان 2021 وحقق نجاحا غير مسبوق مقارنة بمسلسلات رمضان في 2021 .

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر مسلسل ياسمين عبد العزيز بمسلسل ” ضرب نار” وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويشارك النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات “لآخر نفس” ومسلسل “اللى ملوش كبير” العام قبل الماضى.

ويشارك أيضا في مسلسل ” ضرب نار” سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدم مسلسل لأخر نفس ومسلسل اللي ملهوش كبير .