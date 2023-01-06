انت الان تتابع خبر بالصور.. نور اللبنانية بتشوهات في وجهها.. أثارت الجدل بالدكتور نبيل أخصائي تجميل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت الفنانة نور اللبنانية في الفترة الحالية إلى الشاشات بقوة، حيث انها تقدم في الفترة الحالية الكثير من الاعمال الفنية، ومن أبرزها الدكتور نبيل أخصائي التجميل وهو الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي والذي يحقق اعلى إيرادات في السينمات حالياً.

نور اللبنانية بوجه مشوه بسبب دكتور تجميل

وقامت الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج عرب وود الذي يبث على قناة روتانا الفضائية، صور من أحداث فيلم الدكتور نبيل أخصائي التجميل، وظهرت فيها نور بملامح صادمة ويظهر عليها أنها خضعت إلى عمليات تجميل خاطئة، وجاء هذا ضمن أحداث الفيلم وهي من الأشياء التي جعلتها تظهر بتشوهات في وجهها.