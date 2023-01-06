انت الان تتابع خبر وديع ابن جورج وسوف بحالة صحية حرجة .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض وديع نجل الفنان جورج وسوف إلى أزمة صحية دخل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، اذ يبدو انه دخل المستشفى لإجراء عملية، الا انه عانى من بعض المضاعفات، التي وصفت بالحرجة، ما استدعى طلب وحدات دم لإنفاذ حياته.

ونشر المتابعون والجمهور الكثير من الدعوات التي تمنت لابن سلطان الطرب بالشفاء والخروج سالما من المستشفى، كما شارك الإعلامي نيشان الجمهور، وكتب عبر حسابه الرسمي: "قلبى حزين ربي اشفيه".

وربط الجمهور، وبرنامج "ET بالعربي" بين التغريدة التي نشرتها اليسا والتي طلبت عبرها التبرع بالدم من فئة o+ لمريض في احدى مستشفيات العاصمة بيروت، وبين خبر الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه وديع، وكتبت اليسا: "مطلوب التبرع بالدم فئة o+ لشخص بيعز علينا وعليكم"، اذ من المرجح أن الفنانة اللبنانية قد طلبت التبرع بالدم لابن جورج وسوف لكنها لم تذكر اسم المريض أو تفاصيل حالته، وخاصة ان مايا ديابنشرت ظايضا رسالة اليسا نفسها عبر خاصية الستوري في انستغرام.

وبدوره أكد الصحافي عادل ساميا، عبر حسابه في تويتر، ان وديع ابن جورج وسوف يتواجد في المستشفى بحالة صحية حرجة، وطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء، وكتب: "يا رب محنة وتمر على خير ويعود لعائلته ومحبيه بصحة وسلامة".