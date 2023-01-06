انت الان تتابع خبر سن نرمين الفقي الحقيقي.. ظهرت كشابة في العشرينات في آخر جلسة تصوير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة نرمين الفقي بجمالها الطبيعي في أحدث إطلالة شبابية أنيقة وبسيطة، وتساءل الجميع عن السر وراء جمالها الشبابي وعن سن نرمين الفقي الحقيقي الذي لا يظهر عليها، لأنها تظهر كفتاة بأحلام الشباب وخفتها واناقتها الرائعة.

كم عمر نرمين الفقي الحقيقي

وجاءت إطلالة الفنانة نرمين الفقي الشبابية الرائعة، ولذلك تساءل العديد من متابعيها وجمهورها عن سنها الحقيقي حيث انها وصلت لـ 50 عاماً، ولكن تظهر بإطلالات وروح الشباب، وتمتلك جمال طبيعي بدون ان تخضع إلى عمليات التجميل وهذا ما جعلها تظهر بشكل أصغر من عمرها.