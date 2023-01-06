انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين الخطيب بجيبة كاروهات قصيرة.. إطلالتها الجريئة أظهرت جمالها الطبيعي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت ياسمين الخطيب بمشاركة جميع متابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صورها الجديدة من احدث جلسة تصوير لها، وحصلت على إعجاب الكثير من الاشخاص الذين يتواجدون على صفحتها.

ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير

وظهرت ياسمين الخطيب وهي متألقة كثيراً في الصور بإطلالة ملفتة للأنظار، وارتدت جيبة كاروهات قصيرة كثيراً تميزت بجرأتها، وأيضاً ارتدت معها جاكت باللون الأسود المميز، وارتدت هاف بوت لونه أسود مع حقيبة يد ذو حجم صغير أحمر، وقبعة نفس اللون وحصلت على إعجاب كل متابعيها على كل مواقع التواصل الاجتماعي.