انت الان تتابع خبر فيفي عبده تخطف الأضواء في هذا المكان بالقميص البينك المتفوح - اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية رفقة ابنتها هنادي مرتدية جاكت طويل من الفر وأسفله قميص مفتوح من اللون البينك حيث كنت تجلسا لتناول العشاء بطريقة أثارت إعجاب جمهورها وتقوم بالجري، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها

وحلت الفنانة الاستعراضية ضيفة خلال اليومين الماضيين ضيفة على برنامج كلام الناس، حيث قامت بتقديم مجموعة من النصائح إلي السيدات في حياتها الزوجة