انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة بونبوناية شغلت عقول الرجالة بالعباية الحمراء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال أحدث جلسة تصوير لها خضعت لها في الساعات الماضية، مرتدية عباية من اللون الأحمر الناري المشكوفة من منطقة الكتف، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها.

وعلقت على الصور قائلة من الأشياء القوية التي يمكنك القيام بها من أجل نفسك أن تؤمن أنك تستحق الحصول على الأشياء الجيدة بما في ذلك المعجزات والمساعدة الإلهية. حرر خوفك وشكوكك وصدماتك وآمن مرة أخرى.