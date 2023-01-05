انت الان تتابع خبر اتفرج .. رانيا منصور ملكة جمال وتثير جنون الشباب بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا منصور مجموعة من الصور الجديدة وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت رانيا منصور خلال تواجدها في العاصمة التركية اسطنبول وهي ترتدي توب مكشوف البطن والصدر باللون الأحمر الناري وبنطلون جينز طيق للغاية اما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على الكثير من المكياج مع استخدام احمر الشفاه وترك شعرها مسندلا علي ظهرها.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل ‏الله يعطيك كمال الصحة والعافية أتمني من الله أن يسعدك سعادة الدنيا والآخره وأن يرزقك هداية الصراط المستقيم وأن يجعلك ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله.