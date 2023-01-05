انت الان تتابع خبر تامر حبيب يعلق على الحكم في قضية المخدرات لـ منة شلبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص السيناريست تامر حبيب، على التعليق على الحكم الذي صدر اليوم الخميس على الفنانة منة شلبي، في قضية المخدرات.حيث نشر “حبيب” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي، وأرفق معها التعليق التالي: “يا ما انت كريم يا رب.. الحمد لله”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قد أصدرت حكمها اليوم في قضية الفنانة منة شلبي بحيازة وتعاطي المخدرات، بسجنها سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جنيه.

القبض على منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

يُذكر أن موظفو الجمارك بالميناء الجوى، كانوا قد تحفظوا على الفنانة منة شلبي، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة، عُثرت عليها بحوزتها خلال إنهائها إجراءات دخولها إلى البلاد، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2022.

وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل منة شلبي بعد الانتهاء من استجوابها، وذلك بكفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه.