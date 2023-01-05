انت الان تتابع خبر بالصور.. انهيار طارق لطفي خلال تشييع جثمان والدته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل الفنان طارق لطفي، في نوبة بكاء شديدة، خلال تشييعه جثمان والدته بعد صلاة العصر اليوم الخميس، وذلك بمسجد الشرطة في التجمع الأول.وقد حرص على حضور الجنازة عدد من الفنانين أبرزهم هاني رمزي، ريهام عبد الغفور، مجدي فكري، والمخرجة مريم الأحمدي.

ومن المقرر أن يُقام عزاء والدة الفنان طارق لطفي، يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة بمنطقة التجمع.

وفاة والدة طارق لطفي

يُذكر أن والدة الفنان طارق لطفي، كانت قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس، حسبما أعلن نجلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب طارق لطفي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة”

وقد علق مجموعة من الفنانون على المنشور، ومنهم درة التي كتبت “الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ويصبّرك .. خالص التعازي”، وريهام عبد الغفور التي علقت قائلة: “يا حبيبي البقاء لله، الله يرحمها ويصبركم، في الجنة إن شاء الله”.