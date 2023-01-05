انت الان تتابع خبر اختفاء والد صبا مبارك بظروف غامضة وهذا ما فعلته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك في بطولة الفيلم الروائي الأردني الطويل "بنات عبد الرحمن"، إلى جانب كل من النجمة فرح بسيسو، حنان الحلو، وخالد الطريفي، وغيرهم والذي يُعرض على شاهد.

وشارك هذا الفيلم الذي جمع بين التراجيديا والكوميديا السوداء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وحصد جائزة الجمهور، بعد ان نال استحسانهم.

وتدور أحداث الفيلم حول أربع شقيقات يحدث بينهن الجفاء بسبب خلافات تحدث بينهن، لكن بعد ان اختفى والدهن بظروف غامضة، قرّرن الصلح فيما بينهنن، والتفرغ للبحث عن والدهن الغائب.

على صعيد آخر، كشفت صبا مبارك، في وقت سابق وعبر حسابها في انستغرام، عما تنوي فعله في العام الجديد 2023، وكتبت: "بهذه السنة قررت أكون ألطف وأكرم مع نفسي..وأحب أكتر، وأكون حقيقية مع حالي"، كما قررت الفنانة الأردنية أن تكون أقرب لربها ومتصلة معه أكثر.

على صعيد آخر، يعتبر مسلسل "توبة" الذي عرض في رمضان الفائت، هو آخر أعمال صبا مبارك التي شاركت في بطولته إلى جانب عمرو سعد، ماجد المصري، انتصار، محمد لطفي، وغيرهم من الفنانين.